Кыргызстан ратифицировал соглашения с АБР по развитию туризма на Иссык-Куле

БИШКЕК/Trend/ - Ратифицировано кредитное и грантовое соглашения между Кыргызстаном и Азиатским банком развития (АБР) по финансированию проекта "Экологическое управление озером Иссык-Куль и устойчивое развитие туризма".

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства Кыргызстан, соответсвующий закон подписал Президент Садыр Жапаров.

Соглашения были подписаны 4 июля этого года в Бишкеке. Закон был принят парламентом 13 ноября 2024 года.

В рамках соглашений АБР предоставит финансовые средства для реализации проекта в сумме 56 миллионов долларов США, из которых 31 миллион долларов составляют грантовые средства, а 25 миллионов долларов — кредитные средства.

Проектом планируется строительство канализационных очистных сооружений в городе Чолпон-Ата с суточным объемом очистки сточных вод 14,2 тысячи кубических метров, более 150 километров системы канализации, 11 километров променада (пешеходые и велодорожки), исторический музей и 3 парка отдыха. Кроме того, будет улучшено состояние инфраструктуры объектов туризма в местности петроглифов в городе Чолпон-Ата.