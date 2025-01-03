Кыргызстан увеличил импорт картофеля

БИШКЕК/Trend/ - В январе-октябре 2024 года Кыргызстан значительно увеличил импорт картофеля — было ввезено 54 424 тонны, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана, общая сумма импорта составила 7,769 миллиона долларов США, что на 97 процента больше по сравнению с январём-октябрем 2023 года.

Странами-поставщиками картофеля стали Узбекистан, Казахстан, Россия и Азербайджан. Из Узбекистана поступило 44 711 тонны картофеля на 4,673 миллиона долларов, из Казахстана — 8 804 тонны на 2,749 миллиона долларов, из России — 884 тонны на 344 тысячи долларов, а из Азербайджана — 24 тонны на 3 тысячи долларов.

Отметим, что в отчетный период внешнеторговый оборот Кыргызстана составил 13,4 миллиарда долларов США, что на 6,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Экспорт вырос на 25,2 процента по сравнению с прошлым годом, составив 3,123 миллиарда долларов, в то время как импорт увеличился на 1,8 процента и достиг 10,310 миллиарда долларов.