Кыргызстан и Китай подписали соглашения в сфере энергетики

БИШКЕК /Trend/ - В рамках государственного визита Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Китай были заключены инвестиционные соглашения в сфере энергетики.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на администрацию Президента Кыргызстана.

Так, подписан инвестиционный договор между Кабинетом министров Кыргызстана и китайской компанией «Shenzhen Energy Group Co., Ltd.». Документ предусматривает строительство и эксплуатацию ветроэлектростанции мощностью 300 МВт на территории Кыргызстана.

Кроме того, заключен еще один инвестиционный договор с «Shenzhen Energy Group Co., Ltd.», который направлен на создание солнечной электростанции мощностью 300 МВт.

"Эти соглашения открывают новые перспективы для энергетического сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, способствуя развитию возобновляемых источников энергии, привлечению инвестиций и укреплению энергетической безопасности республики", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что 4 февраля Садыр Жапаров прибыл в Китай с государственным визитом. По итогам переговоров глав Китая и Кыргызстана принято Совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства. Также подписано более 20 документов о сотрудничестве.