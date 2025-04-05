Компании из Словакии заинтересованы в проектах по строительству дамб и электростанций в Кыргызстане (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Словацкие компании Vodohospodárska výstavba и MicroStep-MIS заинтересованы в реализации проектов в Кыргызстане по строительству и управлению дамбами и электростанциями.

Об этом сказал Trend посол Словакии в Кыргызстане Роберт Кирнаг.

По его словам, эти компании могут предложить эффективные практики в области разработки законодательства, обеспечения безопасности водных объектов и эффективного использования водных ресурсов в условиях изменения климата.

Он добавил, что Словакия уже поставляет в регион Центральной Азии системы мониторинга водных сооружений, а также системы метеорологического и гидрологического прогнозирования.

"У Кыргызстана имеется значительный неиспользованный потенциал возобновляемых источников энергии. На данный момент возобновляемая энергия в стране в основном представлена крупными гидроэлектростанциями (ГЭС), которые обеспечивают 30% от общего объема энергоснабжения, всего освоено лишь 10% гидроэнергетического потенциала. Особенно перспективным направлением является развитие децентрализованных технологий возобновляемой энергии, в первую очередь малых ГЭС на горных реках. Национальная энергетическая программа и Стратегия развития топливно-энергетического сектора (на 2010-2025 годы) являются основными инструментами для достижения устойчивого энергетического развития", - сказал Кирнаг.

Он добавил, что стремительное расширение использования возобновляемых источников энергии, особенно гидроэнергетики, является приоритетом для развития энергетического сектора Кыргызстана, и Стратегия поддерживает строительство около 100 малых гидроэлектростанций общей мощностью 180 мегаватт.

Посол отметил, что развитие малых ГЭС позволит Кыргызстану увеличить производство собственной энергии, сократить зависимость от импорта топлива и снизить выбросы.