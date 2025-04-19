Кыргызстан предлагает широкий спектр возможностей для туристов из Словакии - посол (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Кыргызстан предлагает широкий спектр туристических возможностей для путешественников из Словакии.

Об этом сказал Trend посол Словакии в Кыргызстане Роберт Кирнаг.

"Кыргызстан может многое предложить словацким туристам — от любителей острых ощущений до тех, кто ищет уединение или интересуется культурой. Горы идеально подходят для пеших прогулок, верховой езды, катания на лыжах, рафтинга или просто отдыха на свежем воздухе. Иссык-Куль — отличное место для отдыха с комфортом, оно является по-настоящему уникальным и живописным. Кроме потрясающей природы, в Кыргызстане есть археологические памятники и культурные центры, которые производят неизгладимое впечатление на гостей страны", - отметил Кирнаг.

По его словам, Словакия также является прекрасным и многогранным направлением для кыргызстанцев, сочетающим природные красоты и богатое культурное наследие.

"Это не только Татры - "самые маленькие из больших горы в мире", или крупнейший карстовый район в Центральной Европе, в Словакии также есть девять национальных парков, 6 200 известных пещер (18 из них открыты для посещения), а также исторические достопримечательности - от римских укреплений до ренессансных дворцов", - отметил он.

Кирнаг добавил, что словацкие курорты, одни из старейших в Центральной Европе, известны своими минеральными источниками и целебными свойствами.

"Близость столиц соседних стран к Братиславе — Вены (80 км), Будапешта (200 км) и Праги (330 км) - делает Словакию ещё более привлекательной для туристов", - добавил посол.