Главы структур по промышленной безопасности СНГ соберутся в Таджикистане

14-15 сентября в городе Гулистон на севере Таджикистана будет проведено 15-е заседание Межгосударственного совета СНГ по промышленной безопасности. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в Службе по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Правительстве Республики Таджикистан.

Ожидается, что будут рассмотрены вопросы, связанные с укреплением сотрудничества между структурами по промышленной безопасности стран СНГ.

Совет создан для решения проблем в области промышленной безопасности и обеспечения гарантий безопасности жизни и здоровья работников, занятых на опасных производственных объектах, а также защиты населения и окружающей природной среды от техногенных аварий на основе использования на взаимовыгодных условиях накопленного опыта и научно-технических достижений.

В состав Межгосударственного совета по промышленной безопасности входят полномочные представители 9 государств-участников СНГ — Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины, а также представитель исполнительного комитета СНГ. Напомним, что 14-е заседание Межгосударственного совета по промышленной безопасности СНГ в прошлом году состоялось в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан).