Таджикистан получит 6,3 млн евро на реализацию двух сельскохозяйственных проектов

1 октября 2018 15:39 (UTC+04:00)

Таджикистан получит порядка 6,3 миллиона евро на реализацию двух сельскохозяйственных проектов. Сегодня Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана одобрил Соглашения по проектам "Биоразнообразия и экосистемы услуг сельскохозяйственных ландшафтов" и "Об усилении учреждений и потенциала министерства сельского хозяйства и государственной службы по ветеринарному контролю в выборе политики", сообщает в понедельник Авеста.

Проект "Биоразнообразия и экосистемы услуг сельскохозяйственных ландшафтов" финансируется германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) в размере 1 миллиона 345 тысяч евро.

Проект реализуется в двух пилотных районах – Айни и Рашт и направлен на изучение, хранение разновидности фруктовых саженцев приспособленных климату указанных районов. Срок реализации проекта 2020 года.

Второй проект финансируется продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН в размере около 5 миллионов евро. Проект направлен на проведение институциональной реформы ряда структур Минсельхоза, в том числе развитию ветеринарной службы.

В частности, предусмотрено приобретение оборудования, оргтехники, транспорта и подготовка специалистов.

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