Таджикистан получит 6,3 млн евро на реализацию двух сельскохозяйственных проектов

Таджикистан получит порядка 6,3 миллиона евро на реализацию двух сельскохозяйственных проектов. Сегодня Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана одобрил Соглашения по проектам "Биоразнообразия и экосистемы услуг сельскохозяйственных ландшафтов" и "Об усилении учреждений и потенциала министерства сельского хозяйства и государственной службы по ветеринарному контролю в выборе политики", сообщает в понедельник Авеста.

Проект "Биоразнообразия и экосистемы услуг сельскохозяйственных ландшафтов" финансируется германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) в размере 1 миллиона 345 тысяч евро.

Проект реализуется в двух пилотных районах – Айни и Рашт и направлен на изучение, хранение разновидности фруктовых саженцев приспособленных климату указанных районов. Срок реализации проекта 2020 года.

Второй проект финансируется продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН в размере около 5 миллионов евро. Проект направлен на проведение институциональной реформы ряда структур Минсельхоза, в том числе развитию ветеринарной службы.

В частности, предусмотрено приобретение оборудования, оргтехники, транспорта и подготовка специалистов.

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