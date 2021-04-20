Таджикистан и Россия обсудили вопросы, связанные с трудовой миграцией

Таджикистан 20 апреля 2021 09:08 (UTC+04:00)
Таджикистан и Россия обсудили вопросы, связанные с трудовой миграцией

Сотрудничество в сфере трудовой миграции и другие вопросы обсудили делегации Таджикистана и России. С этой целью в Душанбе прибыла рабочая делегация правительства РФ во главе с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник пресс-центр министерства труда, миграции и занятости населения республики.

По его данным, таджикская делегация под председательством замминистра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахнозы Нодири провела с российской делегацией рабочую встречу по вопросам трудовой миграции. В ведомстве отметили, что стороны обсудили "ряд совместных планов сотрудничества, в том числе проект соглашения между правительствами Таджикистана и России о порядке пребывания граждан Таджикистана в РФ и граждан России в Таджикистане, проект соглашения о реадмиссии, порядок его реализации, а также проект соглашения о пенсионном обеспечении".

Как сообщает пресс-центр, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества и его укрепления, защиты прав и интересов трудовых мигрантов, обучения их детей и расширения разъяснительной работы по оформлению временного пребывания трудовых мигрантов в России. По данным министерства, стороны отметили актуальность вопроса регулирования миграционных процессов в дальнейшем и укрепление сотрудничество в этой сфере.

Ожидается, что российская делегация во главе с Руденко проведет другие встречи по вопросам трудовой миграции. В частности, были запланированы встречи с руководством МИД и Минтруда Таджикистана.

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