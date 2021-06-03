Рахмон и президент Пакистана обсудили судьбу проекта CASA-1000

В рамках двухдневного официального визита в Исламабад президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел встречу с главой Пакистана Арифом Алви. Как передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Одним из главных вопросов встречи стала реализация проекта CASA-1000. Он играет ключевую роль в развитии энергетического сотрудничества и формировании транзитных и транспортных коридоров из Таджикистана в пакистанские порты Карачи и Гвадар.

Это расширение транспортных связей станет важнейшим фактором укрепления взаимовыгодных отношений.

Кроме того, лидеры государств обсудили сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, экономике и торговле, образовании и здравоохранении. А также решили усилить деятельность Межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Президент отметил, что Таджикистан выступает за развитие и расширение сотрудничества между двумя дружественными странами, и подчеркнул, что сейчас этот процесс развивается.

В ходе встречи стороны также говорили о незаконном обороте наркотиков и других формах транснациональной организованной преступности.

Обсудили и проблему Афганистана. Было подчеркнуто, что Таджикистан поддерживает реализацию любых проектов, необходимых для возрождения экономической и социальной жизни и обеспечения безопасности в соседней стране.

Рахмон в конце беседы поблагодарил пакистанского лидера за предложение посетить страну и за возможность обсудить перспективы сотрудничества, а после пригласил Арифа Алви приехать в Таджикистан.