Таджикистан и Всемирный банк подписали соглашения на сумму $35 млн.

Правительство Таджикистана и Всемирный банк подписали на прошлой неделе ряд финансовых соглашений на общую сумму 35 млн. долларов США, сообщает Trend со ссылкой на Авеста.

Как сообщили в министерстве финансов РТ, соглашения подписали министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и глава представительства ВБ в РТ Ян Петер Олтерс.

В частности, стороны подписали грантовое соглашение по проекту «Модернизация системы национальной статистики», общей стоимостью $10 млн.

Подписано грантовое соглашение на сумму $6 млн. (дополнительное финансирование) по проекту «Усовершенствование управления государственными финансами», Фаза-2».

Соглашение по проект «Электрификация сельской местности» предусматривает выделение дополнительных $10 млн. грантовых средств для улучшения доступа к электроэнергии населения ГБАО и некоторых районов Хатлонской области

Также подписано соглашение о дополнительном финансировании из зеленого климатического фонда проекта «Программа адаптации к изменению климата и уменьшение его влияния в бассейне Аральского моря» в объеме $9 млн.