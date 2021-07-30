В Таджикистане выросли цены на бензин

Больше всех других товаров и продукции в Таджикистане в первой половине текущего года подорожал бензин. Как передает Trend, об этом сообщает агентство "Азия плюс" со ссылкой на Агентство по статистике при правительстве РТ.

Средняя (с учетом всех марок бензина) розничная стоимость данного вида автомобильного топлива за указанный период повысилась на 44,5%. За последний месяц бензин на автозаправочных станциях подорожал на 2,2%.

Отметим, что в Таджикистане обычно завозится и продается 3 марки бензина: АИ-92, АИ-95 и АИ-98.

Наиболее ходовым среди них является АИ-92 по той простой причине, что данная марка обходится автомобилистам дешевле.

Отметим, что Таджикистан находится среди стран с низкими доходами, около трети населения республики, согласно официальным данным, еще до пандемии считались бедными слоями населения республики, а пандемия, по данным Всемирного банка, только увеличила армию бедных.

Согласно официальным статистическим данным, постепенный рост стоимости бензина АИ-92, после резкого падения розничных цен на него в марте-апреле 2020 года на 28% (с 7,21 до 5,19 сомони за 1 литр), начался с мая прошлого года.

Сравнительно сильно подорожала данная марка бензина, как это ни странно, ровно через год - в марте-апреле нынешнего года – на те же 28% (с 7,02 до 9,17 сомони). Правда, в мае этого года цены немного снизились, но в июне опять был зафиксирован рост – на 2,2%.

На данный момент в столице один литр бензина марки АИ-92 стоит 9,5 сомони, данными по другим регионам в настоящее время не располагаем.

Также в первом полугодии этого года, согласно данным статистического ведомства, сильно подрожали другие виды автомобильного топлива: дизельное топливо – на 31,7%, сжиженный газ – на 20,1%.

Таджикистан в первой половине этого года импортировал около 262 тысяч тонн нефтепродуктов на сумму почти $146 млн. Объем ввоза по сравнению с этим же периодом прошлого года по весу сократился на 11%, а по стоимости – на 1,1%.

Главным поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан остается Россия, а подавляющая часть сжиженного газа импортируется из Казахстана.