Вырос импорт Таджикистаном машинного оборудования из Грузии

БАКУ /Trend/ - В апреле 2023 года Таджикистан значительно увеличил импорт машинного и транспортного оборудования из Грузии, сообщает Trend.

Согласно статистическим данным Грузии, в апреле 2023 года Таджикистан импортировал данной продукции на 2,113 миллиона долларов, что в пять раз превышает показатель апреля в прошлом году (415 520 долларов).

Отметим, что в январе 2023 года Таджикистан импортировал машинное и транспортное оборудование из Грузии на сумму 2,6 миллиона долларов. В феврале импорт составил 3,1 миллиона долларов, а в марте - 2,4 миллиона долларов.

Всего в период с января по апрель текущего года Таджикистан импортировал из Грузии машинного и транспортного оборудования на сумму 10,331 миллиона долларов, что на 4,4 процента превышает показатель аналогичного периода 2022 года (2,337 миллиона долларов).

Напомним, что с января по апрель 2023 года Таджикистан импортировал из Грузии товаров на сумму 12,691 миллиона долларов. Этот показатель вырос в 3,7 раза по сравнению с 3,374 миллиона долларов за соответствующий период 2022 года.