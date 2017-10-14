ОБСЕ содействует Туркменистану в борьбе с отмыванием денег через офшор

14 октября 2017 07:45 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - ОБСЕ провела в Ашхабаде семинар в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности (отмыванию денег) через офшорные зоны, говорится в пресс-релизе организации.

В мероприятии приняли участие сотрудники министерства финансов, правоохранительных и надзорных органов, ряда коммерческих банков других соответствующих ведомств страны. Были рассмотрены международно-правовые положения, стандарты и инструменты, применяемые для проверки компаний, зарегистрированных на территориях и юрисдикциях с особым налоговым режимом, а также с целью предотвращения финансовых преступлений, отмывания денег, мошенничества и финансирования терроризма, которые могут быть совершены такими компаниями или третьими сторонами.

"Семинар представил понятие офшорных юрисдикций и признаки офшорных компаний, затронув также вопросы, связанные с использованием и регулированием деятельности офшорных компаний",- сказано в информации.

"ОБСЕ придает большое значение усилиям, нацеленным на укрепление международного сотрудничества в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности", - сказала посол Наталья Дрозд, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Мероприятие организовано в рамках поддержки по укреплению принципов надлежащего государственного управления в Туркменистане.

В ходе семинара проводились тренинги по вопросам обмена информацией с отделами финансовой разведки и другими компетентными ведомствами зарубежных стран в целях выявления бенефициариев/владельцев офшорных компаний и их финансовых операций.

"Особый упор был сделан на рекомендации по идентификации и оценке рисков отмывания денег через офшорные зоны и новые технологии, предусмотренные группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)".

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Глава Туркменистана поручил увеличить экспорт углеводородов
Туркменистан 09:09
Ашхабад и Эр-Рияд проведут переговоры по энергетическому сотрудничеству
Туркменистан 08:51
Туркменистан готовит региональную экономическую конференцию по Афганистану
Туркменистан 08:11
Туркменистан построит в регионах два аэропорта
Туркменистан 13 октября 16:51
Туркменистан и Оман обсудили перспективы сотрудничества в транспортной сфере
Туркменистан 13 октября 15:50
Туркменистан собственными силами построит газокомпрессорную станцию для проекта ТАПИ
Туркменистан 13 октября 15:32
Туркменистан инвестирует значительные средства в ТЭК страны
Туркменистан 13 октября 15:25
Туркменистан впервые выставил на биржу свои LED-лампы
Бизнес 13 октября 10:37
Туркменистан нацелен на экспорт электроэнергии в Иран, Турцию и Пакистан
Энергетика 13 октября 10:29
ОБСЕ консультирует Туркменистан в области безопасности торгово-транспортной инфраструктуры
Туркменистан 12 октября 09:08
Туркменистан обсуждает с КНР экологические проекты в области энергетики
Туркменистан 12 октября 08:53
Туркменистан нацелен на модернизацию экономики - президент
Туркменистан 12 октября 08:41
Главы РФ и Туркменистана обсудили актуальные вопросы партнерства двух стран
Туркменистан 11 октября 17:46
В Туркменистане установлены новые тарифы на газ, электроэнергию и ЖКХ
Бизнес 11 октября 10:25
Китай - один из важнейших стратегических партнеров Туркменистана - президент
Туркменистан 11 октября 09:40
Назначены представители Туркменистана в международных фининститутах
Туркменистан 11 октября 09:30
В Туркменистане обновлен список праздничных и памятных дат
Туркменистан 11 октября 08:34
Бердымухамедов стал дважды Героем Туркменистана
Туркменистан 10 октября 09:37