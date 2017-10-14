ОБСЕ содействует Туркменистану в борьбе с отмыванием денег через офшор

АШХАБАД / Trend/ - ОБСЕ провела в Ашхабаде семинар в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности (отмыванию денег) через офшорные зоны, говорится в пресс-релизе организации.

В мероприятии приняли участие сотрудники министерства финансов, правоохранительных и надзорных органов, ряда коммерческих банков других соответствующих ведомств страны. Были рассмотрены международно-правовые положения, стандарты и инструменты, применяемые для проверки компаний, зарегистрированных на территориях и юрисдикциях с особым налоговым режимом, а также с целью предотвращения финансовых преступлений, отмывания денег, мошенничества и финансирования терроризма, которые могут быть совершены такими компаниями или третьими сторонами.

"Семинар представил понятие офшорных юрисдикций и признаки офшорных компаний, затронув также вопросы, связанные с использованием и регулированием деятельности офшорных компаний",- сказано в информации.

"ОБСЕ придает большое значение усилиям, нацеленным на укрепление международного сотрудничества в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности", - сказала посол Наталья Дрозд, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Мероприятие организовано в рамках поддержки по укреплению принципов надлежащего государственного управления в Туркменистане.

В ходе семинара проводились тренинги по вопросам обмена информацией с отделами финансовой разведки и другими компетентными ведомствами зарубежных стран в целях выявления бенефициариев/владельцев офшорных компаний и их финансовых операций.

"Особый упор был сделан на рекомендации по идентификации и оценке рисков отмывания денег через офшорные зоны и новые технологии, предусмотренные группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)".

(Автор: Гусейн Гасанов)