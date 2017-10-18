Туркменистан и РФ обсудили вопросы политического, экономического и гуманитарного сотрудничества

18 октября 2017 16:14 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел, вице-премьер Туркменистана Рашид Мередов встретился в Ашхабаде со статс-секретарем - замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным, говорится в среду в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров были обсуждены направления, представляющие взаимный интерес в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

"Стороны подчеркнули роль визитов на высшем уровне, которые выступают в качестве прочного фундамента комплексного и последовательного развития двусторонних связей", - сказано в информации.

Был отмечен высокий уровень политико-дипломатического сотрудничества и была выражена приверженность дальнейшему наращиванию отношений в рамках международных организаций.

Состоялся и обмен мнениями относительно вопросов реализации договоренностей, достигнутых на высоком уровне. В Ашхабаде 2 октября 2017 года после переговоров между президентами Туркменистана и России Гурбангулы Бердымухамедовым и Владимиром Путиным был подписан Договор о стратегическом партнёрстве между государствами.

Был также согласован план мероприятий и проектов по реализации Программы экономического сотрудничества между правительствами на период до 2019 года.

Важным представляется сотрудничество в сфере логистики. Речь идет об использовании портовой инфраструктуры двух стран на Каспийском море – в городах Туркменбаши и Астрахань, паромной переправы между ними. Важнейшей частью такого взаимодействия является создание торгово-логистического центра Туркменистана на территории Астраханской области.

Туркменистан подтвердил готовность к увеличению поставок туркменской сельхозпродукции и текстиля в Россию и к налаживанию сотрудничества по поставкам в Россию продукции нефтегазовой и химической промышленности. Приоритетными сферами были названы банковско-финансовый сектор, поддержка экспортно-импортных операций и совместные внешнеэкономические проекты.

Россия занимает лидирующие позиции в рейтинге крупнейших внешнеторговых партнеров Туркменистана. В последние годы активизировалось сотрудничество на региональном уровне, в том числе с Татарстаном, Санкт-Петербургом, Астраханской, Свердловской областями. С участием российского капитала на туркменском рынке зарегистрировано более 190 предприятий, которые реализуют более 240 инвестиционных проектов. В числе традиционных партнеров - компании "КАМАЗ", "Арети", авиакомпания "Сибирь". В то же время российский "Газпром" - традиционный торговый партнер - в 2016 году прекратил закупки туркменского газа.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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