Таджикистан и Узбекистан договорились о разделе Фархадской ГЭС

11 января 2018 16:51 (UTC+04:00)

Таджикистан и Узбекистан достигли договоренностей по визовым отношениям и самому спорному участку госграницы - плотине Фархадской ГЭС - по итогам визита в Душанбе делегации Узбекистана во главе с премьер-министром Абдулло Ариповым, сообщило в четверг информационное агентство "Азия-Плюс" со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана, передает Интерфакс.

По его данным, в ближайшее время Таджикистан и Узбекистан подпишут новый документ "О взаимных поездках граждан", в соответствии с которым граждане двух государств могут находиться на территории соседней страны без получения соответствующей визы в течение одного месяца. Стороны также подтвердили намерения открыть в ближайшее время сообщение пассажирских поездов и автобусов, а также новые КПП на границе.

"Касаясь вопросов границы, стороны договорились, что территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект - собственностью Узбекистана. Охрану объекта будет осуществлять таджикская сторона, а его техническим обслуживанием будет заниматься Узбекистан", - сообщает агентство.

Отмечается, что по итогам душанбинского заседания соответствующим министерствам и ведомствам двух государств было поручено приступить к подготовке проектов соглашений между Таджикистаном и Узбекистаном по сотрудничеству в сферах транспорта, коммуникаций, торговли, экономики, границы, которые будут подписаны в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Душанбе, который состоится в начале весны.

Официальные структуры Таджикистана не комментируют это сообщение.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекистан подключит новые внешние каналы интернета
ИКТ 18:00
Афганистан получил дар автобусы и агротехнику от Узбекистана
Бизнес 16:51
Узбекистан намерен перейти на трехлетний цикл формирования бюджета
Бизнес 15:30
Президент Узбекистана запретил Центробанку участвовать в управлении коммерческими банками
Бизнес 15:01
В Узбекистане создан центр комплексной экспертизы импортных контрактов
Бизнес 14:47
Таджикские учёные разработали новый сорт картофеля
Таджикистан 13:12
Узбекистан откроет новые предприятия в Кыргызстанe
Бизнес 11:04
В Бишкеке обсудили перспективы наращивания кыргызско-таджикского сотрудничества
Кыргызстан 10:57
За 2017 год Таджикистан добыл рекордное для страны количество угля
Таджикистан 10:18
У регионов Узбекистана появится рейтинг инвестиционной привлекательности
Бизнес 10 января 16:40
В Узбекистане приостановлена выдача лицензий в сфере строительства
Бизнес 10 января 16:23
АО «Узвиносаноат-холдинг» Узбекистана увеличило экспорт продукции более чем в два раза
Бизнес 10 января 16:20
Узбекистан и Таджикистан обсудили упрощение режима двусторонних поездок
Таджикистан 10 января 15:59
Узбекистан в 2018 году направит около $150 млн на стабилизацию цен
Бизнес 10 января 14:28
Узбекистан намерен восстановить авиапромышленность
Бизнес 10 января 10:57
Премьеры Таджикистана и Узбекистана обсудят демаркацию границ
Таджикистан 10 января 09:53
IT-рынок в Узбекистане вырос более чем на четверть
Узбекистан 10 января 08:22
Президент Узбекистана подписал закон «Об оборонной доктрине»
Узбекистан 10 января 07:29