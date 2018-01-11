Таджикистан и Узбекистан договорились о разделе Фархадской ГЭС

Таджикистан и Узбекистан достигли договоренностей по визовым отношениям и самому спорному участку госграницы - плотине Фархадской ГЭС - по итогам визита в Душанбе делегации Узбекистана во главе с премьер-министром Абдулло Ариповым, сообщило в четверг информационное агентство "Азия-Плюс" со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана, передает Интерфакс.

По его данным, в ближайшее время Таджикистан и Узбекистан подпишут новый документ "О взаимных поездках граждан", в соответствии с которым граждане двух государств могут находиться на территории соседней страны без получения соответствующей визы в течение одного месяца. Стороны также подтвердили намерения открыть в ближайшее время сообщение пассажирских поездов и автобусов, а также новые КПП на границе.

"Касаясь вопросов границы, стороны договорились, что территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект - собственностью Узбекистана. Охрану объекта будет осуществлять таджикская сторона, а его техническим обслуживанием будет заниматься Узбекистан", - сообщает агентство.

Отмечается, что по итогам душанбинского заседания соответствующим министерствам и ведомствам двух государств было поручено приступить к подготовке проектов соглашений между Таджикистаном и Узбекистаном по сотрудничеству в сферах транспорта, коммуникаций, торговли, экономики, границы, которые будут подписаны в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Душанбе, который состоится в начале весны.

Официальные структуры Таджикистана не комментируют это сообщение.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.