В Туркменистане в честь Новруза подписан указ о помиловании

21 марта 2018 14:53 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании по случаю Национального праздника весны - Новруз-байрамы, говорится в обнародованном документе.

Согласно указу, помилованные граждане страны освобождаются от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определённой местности.

Как отмечается, документ подписан руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, в целях дальнейшего укрепления единства и сплочённости туркменского общества и каждой семьи.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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