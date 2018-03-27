В Туркменистан с официальным визитом прибыл президент Ирана

27 марта 2018 12:19 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Тренд/ - Сегодня утром в Туркменистан с двухдневным официальным визитом прибыл президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, сообщает государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары».

Во дворце «Рухиет» начались туркмено-иранские переговоры в узком формате.

Напомним, что в Ашхабаде во вторник также запланировано проведение совместного бизнес-форума. Ожидается участие руководителей ключевых структур иранской экономики, представителей компаний, работающих в строительстве и
энергетике, горнорудном производстве, в текстильной и медицинской
промышленности, сельском хозяйстве, в сферах торговли, транспорта и
логистики, инжиниринга и страхования.

Иран является третьим по значимости внешнеторговым партнёром Туркменистана. Основная экспортная продукция Туркменистана - природный газ, по объёмам закупок которого иранские партнёры уступают только Китаю.

Туркменистан поставляет в Иран нефтепродукты, электроэнергию, текстильные товары. На туркменский рынок из Ирана поступают овощи, фрукты, строительные материалы, изделия из чёрных и цветных металлов, пластмассы, керамика, транспортные средства.

Укрепление сотрудничества с Ираном может способствовать расширению экспорта Туркменистана и во многие другие страны через терминалы Персидского залива, а также по трубопроводной, железнодорожной инфраструктуре и линиям электропередачи.

Отметим, что Туркменистан и Иран граничат на Каспии и имеют протяженную сухопутную границу. За годы многолетнего сотрудничества реализовано несколько крупных экономических проектов.

В числе наиболее важных проектов можно назвать газопровод, введенный в строй в 1996 году по маршруту Корпедже-Курт-Куи, а также построенное в последние годы в дополнение к нему транзитное ответвление - Довлетабат-Серахс-Хангеран.

Соседние страны построили пограничную плотину "Достлук" (Дружба) и завершили железнодорожный проект "Север-Юг" - на основании подписанного в 2007 году трехстороннего соглашения с участием Туркменистана, Ирана и Казахстана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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