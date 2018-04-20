ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросе использования солнечной энергии

20 апреля 2018 08:32 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в Ашхабаде дискуссию по вопросам разработки дорожной карты Туркменистана по солнечной энергии, говорится в сообщении международной организации.

В мероприятии приняли участие представители соответствующих министерств, государственного комитета по охране окружающей среды и земельным ресурсам и института солнечной энергии Академии наук Туркменистана (АНТ).

"Дискуссия за «круглым столом» является важным шагом на пути углубления национального диалога и межведомственного сотрудничества в области возобновляемой энергии", - приводятся в информации слова Натальи Дрозд, главы центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Согласно сообщению, национальные эксперты представили краткий обзор развития возобновляемой энергии в Туркменистане.

Ранее сообщалось, что в рамках разработанной в Туркменистане программы по энергосбережению на 2018-2024 годы будет сделан акцент на строительстве солнечных электростанций.

Туркменистан богат на солнечную энергию и пустынный песок, имеющего в своем составе кремний. Местные ученые говорят о возможностях использования солнечной энергии на автомобильных транспортных предприятиях, экономической эффективности использования возобновляемых источников энергии, разработке систем автоматики для альтернативных источников энергии, возможностях получения тепловой энергии из использованных глубоких скважин.

В туркменских Каракумах уже разработан автономный солнечно-ветровой комплекс, способный в течение года в условиях пустыни обеспечивать водой и энергией отгонные пастбища. Среди других разработок - опреснительная солнечная установка, установка, осуществляющая автономное снабжение горячей водой, и солнечная теплица с теплосберегающим грунтом.

В Туркменистане в июле продолжительность солнечного дня доходит до 16 часов. Энергия лучей Солнца, падающих на 1 м2, составляет 800 ватт. Здесь примерно 300 дней в году являются солнечными, а продолжительность солнечных дней доходит до 2500-3000 часов.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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