Туркменистан провел в Нью-Йорке презентацию газопроводного проекта ТАПИ

АШХАБАД /Trend/ - В штаб-квартире Программы развития ООН (ПРООН) в Нью-Йорке была организована презентация на тему «Газопровод Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ): новый энергетический Великий Шелковый путь для обеспечения доступа к надежной, устойчивой и современной энергии для всех», говорится в пятницу в сообщении госконцерна "Туркменгаз".

Мероприятие было организовано постоянным представительством Туркменистана при ООН при содействии дипмиссий Афганистана, Пакистана и Индии.

"Туркменистан рассматривает этот газопровод как новый энергетический Шелковый путь, который соединит регионы Центральной Азии и Южной Азии", - приводятся в информации слова Аксолтан Атаевой, посла Туркменистана при ООН.

Мухамметмырат Аманов, главный исполнительный директор консорциума TAPI pipeline Company Ltd, сказал, что ведение в строй ТАПИ позволит решить вопросы с энергообеспечением, создать тысячи новых рабочих мест, решить вопрос энергетической безопасности региона.

Представители Афганистана, Пакистана и Индии отметили, что проект имеет особую важность для экономического развитии их стран, трудоустройства населения, развития инфраструктуры и в конечном итоге для многосторонней безопасности Центральной и Южной Азии, сказано в информации.

Ранее сообщалось, что для ознакомления с проектом ТАПИ и проведения переговоров в июле планируется приступить к проведению роуд-шоу по вопросам финансирования. Уже проведена серия встреч с рядом экспортно-кредитных агентств - ЭКА (включая SACE, Hermes и ECIO), которые выразили поддержку проекту. Также ведется работа с Азиатским банком развития (АБР), который планирует поддержать проект в двух направлениях: суверенное финансирование, покрытие части собственного капитала и прямое финансирование проектной компании. Финансовое закрытие проекта ожидается в третьем квартале 2018 года.

Работы идут по графику для того, чтобы начать поставку туркменского газа в Южную Азию к концу 2019 года. По оценкам экспертов, возможные затраты проекта ТАПИ составляют от семи миллиардов долларов. Проект был первоначально задуман в 1990-х годах с целью монетизации огромных запасов природного газа Туркменистана. В 2013 году правительства Туркменистана, Афганистана, Пакистана и Индии назначили государственные газовые компании - соответственно "Туркменгаз", Афганское газовое предприятие, Inter State Gas Systems (Private) Limited и компанию GAIL (Индия) Limited для продвижения проекта и инвестиций в проект ТАПИ. В ноябре 2014 года была создана компания TAPI Pipeline Company Limited.

Проект ТАПИ протяженностью 1840 километров предназначен для доставки природного газа из Туркменистана в Индию, включая несколько станций отбора газа в Афганистане и Пакистане. Проект планируется реализовать в две фазы, и после полного ввода в эксплуатацию по нему будет экспортировать до 33 миллиардов кубометров природного газа в год в течение 30 лет. Госконцерном «Туркменгаз» ведется активная работа по обустройству части месторождения «Галкыныш» - сырьевой базы для трубопровода. 13 декабря 2015 года близ этого месторождения состоялась церемония закладки ТАПИ.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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