Назначен генеральный консул Туркменистана в иранском Мешхеде

АШХАБАД /Trend/ - Генеральным консулом Туркменистана в Иране (город Мешхед) назначен Ильяс Гайыпов, говорится в обнародованном постановлении президента страны.



Туркменистан и Иран граничат на Каспии и имеют протяженную сухопутную границу. За годы многолетнего сотрудничества реализовали целый ряд крупномасштабных совместных проектов.



В их числе - железнодорожная магистраль Теджен-Серахс-Мешхед, ставшая важным транзитным коридором, связавшим центральноазиатские государства с Европой, линия электропередачи Балканабат-Али-Абад, водохранилище "Достлук".



Значимые проекты были реализованы в области энергетике: построены газопроводы по маршруту Корпедже-Курт-Куи и Довлетабат-Серахс-Хангеран.



В октябре 2017 года сообщалось, что в целях увеличения экспорта туркменской электроэнергии ведется подготовка строительства воздушной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 500-400 кВ Мары-Сарахс-Мешхед (Иран) и ЛЭП в направлении Балканабат-Гонбад (Иран).



(Автор: Гусейн Гасанов)

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