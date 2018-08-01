Назначен генеральный консул Туркменистана в иранском Мешхеде

1 августа 2018 08:28 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Генеральным консулом Туркменистана в Иране (город Мешхед) назначен Ильяс Гайыпов, говорится в обнародованном постановлении президента страны.

Туркменистан и Иран граничат на Каспии и имеют протяженную сухопутную границу. За годы многолетнего сотрудничества реализовали целый ряд крупномасштабных совместных проектов.

В их числе - железнодорожная магистраль Теджен-Серахс-Мешхед, ставшая важным транзитным коридором, связавшим центральноазиатские государства с Европой, линия электропередачи Балканабат-Али-Абад, водохранилище "Достлук".

Значимые проекты были реализованы в области энергетике: построены газопроводы по маршруту Корпедже-Курт-Куи и Довлетабат-Серахс-Хангеран.

В октябре 2017 года сообщалось, что в целях увеличения экспорта туркменской электроэнергии ведется подготовка строительства воздушной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 500-400 кВ Мары-Сарахс-Мешхед (Иран) и ЛЭП в направлении Балканабат-Гонбад (Иран).

(Автор: Гусейн Гасанов)

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