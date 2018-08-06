Власти Туркменистана организовали для паломников спецрейс в Мекку

6 августа 2018 13:50 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Саудовскую Аравию отправились 153 паломника из Туркменистана для совершения хаджа в период до 27 августа, говорится в понедельник в сообщении туркменского правительства.

Специальный авиарейс был организован службой «Туркменховаёллары» (Туркменские воздушные пути) по распоряжению президента страны.

"В преддверии Курбан байрамы 153 наших соотечественника, представляющие все регионы и столицу, присоединятся к миллионам паломников со всего мира, которые прибывают в эти дни в Мекку и Медину для выполнения обряда поклонения священной Каабе и традиционных ритуалов", - говорится в сообщении.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан о ходе строительства газопровода ТАПИ
Энергетика 14:46
Туркменистан сокращает потребление озоноразрушающих веществ
Бизнес 14:14
В банковском секторе Туркменистана произведено кадровое назначение
Туркменистан 13:10
Туркменистан поставит в Азербайджан стекольную продукцию
Бизнес 12:45
Туркменистан ищет сервисных партнеров в газовой сфере
Тендеры 11:44
ОАЭ закупают в Туркменистане авиакеросин
Энергетика 11:39
Лента новостей
Туркменистан о ходе строительства газопровода ТАПИ
Энергетика 14:46
Уровень газификации Кыргызстана вырос до 30%
Кыргызстан 14:36
В Азербайджане приватизируются предприятия по переработке рыбы и фундука (ФОТО)
Бизнес 14:35
В Таджикистане утвердили экономический прогноз на будущий год
Таджикистан 14:30
Казахстан может рассмотреть возможность экспорта нефти через территорию Азербайджана (Эксклюзив)
Энергетика 14:26
Туркменистан сокращает потребление озоноразрушающих веществ
Бизнес 14:14
Увеличился объем денежных переводов из Казахстана в Россию
Бизнес 14:06
В Баку объявили "Start" для художников
Культура 14:04
ЕС нарушит собственное законодательство в случае отказа от сделки по Brexit
Европа 14:04