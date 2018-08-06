Власти Туркменистана организовали для паломников спецрейс в Мекку

АШХАБАД /Trend/ - В Саудовскую Аравию отправились 153 паломника из Туркменистана для совершения хаджа в период до 27 августа, говорится в понедельник в сообщении туркменского правительства.

Специальный авиарейс был организован службой «Туркменховаёллары» (Туркменские воздушные пути) по распоряжению президента страны.

"В преддверии Курбан байрамы 153 наших соотечественника, представляющие все регионы и столицу, присоединятся к миллионам паломников со всего мира, которые прибывают в эти дни в Мекку и Медину для выполнения обряда поклонения священной Каабе и традиционных ритуалов", - говорится в сообщении.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.