Туркменистан и ОАЭ обсудили консульские вопросы

11 августа 2018 13:17 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Абу-Даби состоялись консультации по консульским вопросам между Туркменистаном и ОАЭ, говорится в субботу в сообщении государственной миграционной службы Туркменистана.

С туркменской стороны во встрече приняли участие представители министерства иностранных дел, государственной миграционной службы и министерства внутренних дел страны.

Отметив положительную динамику развития двусторонних отношений в политической и культурной сферах, стороны обменялись мнениями по ряду важных вопросов, включая развития взаимодействия по линии консульских служб, сказано в информации.

Отметим, что ОАЭ входит в пятёрку торговых партнёров Туркменистана и объём товарооборота между двумя странами продолжает расти.

Компании из ОАЭ заметно представлены на местном энергетическом рынке. Dragon Oil работает в туркменском секторе Каспия с 1999 года в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП). Эта компания является в Туркменистане одним из крупнейших иностранных инвесторов. Другая компания - Petrofaс приняла участие в реализации крупного сервисного проекта по разработке газового месторождения Галкыныш.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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