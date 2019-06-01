Туркменистан готовится к участию в World Expo 2020

АШХАБАД /Trend/ - Ведётся работа по организации павильона Туркменистана на выставке World Expo 2020 в Дубае (ОАЭ), сообщает в субботу Trend со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

Министерством торговли и внешнеэкономических связей страны отобран проект местного частного предприятия Tekmil.

Во внешнем декоре павильона нашли отражение национальные символы: барельеф ахалтекинского скакуна на фронтоне здания, ковровая стилизация, выразительность которой подчеркнёт эффектная подсветка, элементы туркменской юрты, сказано в информации.

Одна из стен здания - шириной пятьдесят метров - будет собрана из LED-экранов, на которых будут демонстрироваться природные и исторические достопримечательности страны, великолепные морские пейзажи и каспийская жемчужина Аваза, величественные архитектурные ансамбли, индустриальные гиганты.

Компания планирует задействовать инновационные технологии, а также видео-контент высокого разрешения, что позволит создать 3D визуализацию. Площадь национального павильона составит 1581 квадратный метр. Здесь будут созданы возможности для проведения бизнес-форумов и встреч. Выставка в Дубае пройдет под лозунгом: «Соединяя умы, создаем будущее». По прогнозам, она привлечет в город около 25 миллионов гостей за шесть месяцев проведения. Официальной площадкой для размещения выставочного павильона World Expo 2020 станет новый Dubai Trade Center, площадью в 438 гектаров, спроектированный специально для выставки.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

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