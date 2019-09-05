В Ашхабаде проводится тренинг МОМ в области противодействия торговле людьми

АШХАБАД /Trend/ - Международная организация по миграции (МОМ) проводит в Ашхабаде тренинг, нацеленный на усиление организационного потенциала общественных объединений Туркменистана, работающих в области противодействия торговле людьми, сообщает Trend со ссылкой на местное агентство Orient.tm.

Мероприятие проводится при содействии специализированного агентства ООН в рамках проекта Агентства США по международному развитию (USAID) «Содействие развитию молодежи для успешного будущего».

На сегодняшний день наша основная задача – подготовить квалифицированных молодых специалистов для последующего проведения ими тренингов, семинаров, информационных кампаний по противодействию торговле людьми, а также повысить уровень информированности целевой аудитории, сказано в статье.

Напомним, что в Туркменистане реализуется Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми.

Отметим, что Туркменистан вошел в МОМ в качестве полноправного члена в 2013 году. До этого, в июне 1998 года между правительством Туркменистана и МОМ было подписано соглашение о сотрудничестве. Свою работу миссия МОМ в Туркменистане начала в 2005 году.

В числе основных программных направлений совместной работы определены: противодействие торговле людьми и помощь мигрантам; техническое сотрудничество и управление границами; управление чрезвычайными ситуациями, снижение риска стихийных бедствий.

В рамках совместных программ проводятся информационные и образовательные мероприятия, наращивается институциональный и профессиональный потенциал соответствующих структур Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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