В Туркменистане назначен ВРИО вице-премьер по промышленности и коммуникациям

АШХАБАД /Trend/ - Временное исполнение обязанностей вице-премьера Туркменистана по промышленности и коммуникациям возложено на Чарымырата Пурчекова, который также останется куратором энергетики и строительства, сообщает Trend со ссылкой на местное агентство Orient, которое в свою очередь цитирует туркменское ТВ.

Отметим, что Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место и на данном этапе экспортирует данный вид топлива в Китай и Россию.

Официальный Ашхабад взял курс на диверсификацию местной экономики, продвинулись индустрия текстиля, нефтепродуктов, активно развивается нефте-и-газохимическая отрасли, промышленность по производству строительных материалов.

Кроме того, Государственной программой Туркменистана предусмотрено создание сети малых предприятий при участии министерства промышленности, Академии наук , министерства энергетики и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Речь идет о производстве полупроводников, элементов по переработке солнечной энергии, фотоэлектрического оборудования, электронных средств, видов автоматики, осветительных приборов, в том числе LED-ламп, электросчетчиков и другие видов электротехники для населения.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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