Глава Туркменистана примет участие в саммите Движения неприсоединения в Баку

19 октября 2019 09:44 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - На 25 октября намечен рабочий визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан для участия в XVIII саммите Движения неприсоединения, который состоится в Баку, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Данный вопрос обсуждался на заседании Кабинета министров Туркменистана.

Как отмечалось, что Туркменистан придаёт большое значение разноплановому партнёрству в рамках авторитетных международных организаций. В их числе – Движение неприсоединения, объединяющее страны мира на принципах неучастия в военно-политических блоках и консолидации усилий в целях обеспечения всеобщей безопасности и благополучия, говорится в сообщении госагентства Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).

Говоря о значении предстоящего саммита для выработки решений актуальных вопросов глобальной повестки дня, президент подчеркнул, что на международной арене Туркменистан строго придерживается основных принципов своего нейтрального статуса, близких к постулатам Движения неприсоединения, пишет ТДХ.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан проведет международную книжную ярмарку
Туркменистан 10:23
В Туркменистане закупят оборудование для экологической службы
Тендеры 10:17
Туркменистан и Япония подпишут документы после переговоров в верхах
Туркменистан 10:13
В Ашхабаде состоится международный нефтегазовый форум
Бизнес 18 октября 16:35
Туркменистан выступил в ОБСЕ с заявлением по итогам ашгабадского саммита СНГ
Бизнес 18 октября 16:18
«Туркменпочта» предлагает услугу денежных переводов внутри страны
Бизнес 18 октября 14:03
Лента новостей
С 2020 года в Азербайджане будет запрещено продавать энергетические напитки рядом со школами (ФОТО)
Общество 10:42
Азербайджан увеличил производство нефтепродуктов
Энергетика 10:38
Павлодарский нефтехимический завод в Казахстане закупит контрольно-измерительные приборы
Тендеры 10:35
Туркменистан проведет международную книжную ярмарку
Туркменистан 10:23
ВБ может участвовать в реформировании авиационного сектора Узбекистана
Бизнес 10:22
Митинг "Национального совета" на 19 октября отложен (ФОТО)
Общество 10:19
В Туркменистане закупят оборудование для экологической службы
Тендеры 10:17
Минздрав Туркменистана закупит лекарства
Тендеры 10:16
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:15