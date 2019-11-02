Туркменистан и Италия проведут переговоры в верхах

2 ноября 2019 09:41 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В рамках официального визита 6-7 ноября 2019 года президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Италию планируется подписание крупного пакета двусторонних документов, сообщает Trend в субботу со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

Документы будут подписаны на межправительственном и межведомственном уровнях, а также по линии частного сектора.

Дипломатические отношения между странами были установлены в 1992 году. В 2013 году в Туркменистане открылось посольство Италии, в 2016 году – посольство Туркменистана в Италии.

Особая роль в развитии двусторонних отношений отводится визитам и встречам на высшем уровне, пишет в своем комментарии госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

Первый официальный визит президента Туркменистана в Италию состоялся в ноябре 2009 года, второй - в мае 2015 года.

Широкие перспективы имеются для активизации сотрудничества в торгово-экономической сфере. Так, осуществляется эффективное партнёрство с деловыми кругами Италии в нефтегазовой и текстильной промышленности, пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

Италия снабжает оборудованием крупные индустриальные и инфраструктурные объекты в Туркменистане. Наряду с этим, в ряду важных направлений инвестиционного взаимодействия сферы транспорта и связи, сельское хозяйство, пищевая и лёгкая промышленность, область инновационных технологий.

Намеченные на следующую неделю туркмено-итальянские переговоры на высшем уровне позволят конкретизировать векторы диверсификации партнёрства, отмечает ТДХ.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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