Туркменистан и Италия проведут переговоры в верхах

АШХАБАД /Trend/ - В рамках официального визита 6-7 ноября 2019 года президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Италию планируется подписание крупного пакета двусторонних документов, сообщает Trend в субботу со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".
Документы будут подписаны на межправительственном и межведомственном уровнях, а также по линии частного сектора.
Дипломатические отношения между странами были установлены в 1992 году. В 2013 году в Туркменистане открылось посольство Италии, в 2016 году – посольство Туркменистана в Италии.
Особая роль в развитии двусторонних отношений отводится визитам и встречам на высшем уровне, пишет в своем комментарии госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).
Первый официальный визит президента Туркменистана в Италию состоялся в ноябре 2009 года, второй - в мае 2015 года.
Широкие перспективы имеются для активизации сотрудничества в торгово-экономической сфере. Так, осуществляется эффективное партнёрство с деловыми кругами Италии в нефтегазовой и текстильной промышленности, пишет газета "Нейтральный Туркменистан".
Италия снабжает оборудованием крупные индустриальные и инфраструктурные объекты в Туркменистане. Наряду с этим, в ряду важных направлений инвестиционного взаимодействия сферы транспорта и связи, сельское хозяйство, пищевая и лёгкая промышленность, область инновационных технологий.
Намеченные на следующую неделю туркмено-итальянские переговоры на высшем уровне позволят конкретизировать векторы диверсификации партнёрства, отмечает ТДХ.
(Автор: Гусейн Гасанов)
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