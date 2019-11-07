Туркменистан и Италия проводят переговоры в верхах

7 ноября 2019 16:58 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе переговоров в Риме подтвердили заинтересованность своих стран в наращивании двустороннего сотрудничества, сообщает Trend со ссылкой на Госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

Данная встреча предоставляет хорошую возможность для обмена мнениями по ключевым вопросам партнёрства на различных направлениях, в том числе по линии деятельности бизнес сообществ, говорится в сообщении.

Глава правительства Италии выразил уверенность, что переговоры в Риме будут способствовать активизации двустороннего взаимодействия, определению его приоритетов, отмечает ТДХ.

Бердымухамедов отметил, что в своей внешней политике Туркменистан уделяет особое внимание активизации сотрудничества со странами Европейского Союза, и в частности, с Итальянской Республикой.

Позитивными показателями характеризуются двусторонние торгово-экономические связи.

В Туркменистане осуществляется рад проектов в топливно-энергетическом секторе, в которых принимают участие итальянские компании, отметил глава государства, высказавшись о необходимости использовать потенциал взаимодействия по таким важным вопросам, как энергобезопасность, создание альтернативных транзитных коридоров и транспортных маршрутов на Евразийском континенте, сказано в информации.

Вместе с тем, очевидно, что обоюдные возможности могут быть использованы гораздо шире, прежде всего, с учётом диверсификации экономики Туркменистана, создания высокотехнологичных производств, реализации крупных национальных и международных проектов в ТЭК, транспортной, сельскохозяйственной, текстильной и туристической сферах.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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