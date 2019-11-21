В Ашхабаде обсудили вопрос о создании Фонда СПЕКА

АШХАБАД/Trend/ - В рамках международного экономического форума, который проводится в эти дни (20-21 ноября) в Ашхабаде, состоялось обсуждение вопроса о создании Фонда Специальной программы ООН для экономики стран Центральной Азии (СПЕКА), сообщает Trend со ссылкой на Госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

Форум был организован правительством Туркменистана совместно с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК) и Экономической и социальной комиссией ООН стран Азиатско-Тихоокеанского региона (ЭСКАТО).

Одной из тем обсуждения стало создание Фонда СПЕКА. Участники высказали убеждённость, что Фонд будет содействовать развитию процесса регионального сотрудничества. В целом, эта структура призвана стать координационным центром для национальных директивных органов СПЕКА.

Министр финансов и экономики Туркменистана Батыр Базаров в своём выступлении отметил, что основной посыл форума – содействие продуктивному взаимодействию, посредством устойчивого транспорта и упрощения процедур торговли в регионе СПЕКА, на принципах взаимного уважения и обоюдной выгоды, сказано в информации.

На форуме отмечалось, что основная задача, стоящая перед странами-членами Программы – сделать регион СПЕКА надёжным транспортным узлом, в том числе посредством реализации соответствующих целей "Повестки-2030".

По итогам форума будут разработаны рекомендации по укреплению политической, правовой и институциональной основ регионального экономического сотрудничества.

Туркменистан в этом году председательствует в СПЕКА.

Напомним, что СПЕКА была учреждена в 1998 году Ташкентской декларацией, подписанной Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, а также исполнительными секретарями ЕЭК ООН и ЭСКАТО. Позже к Программе присоединились Азербайджан, Афганистан и Туркменистан.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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