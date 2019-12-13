Узбекистан нацелен на укрепление стратегического партнерства с Туркменистаном

АШХАБАД/Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, в послании к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову, выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства двух стран, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Послание адресовано по случаю отмечаемого в Туркменистане 12 декабря Дня нейтралитета.

"С особой теплотой вспоминаю наши плодотворные переговоры в ноябре этого года, в ходе вашего рабочего визита в Узбекистан",- говорится в послании.

Глава Узбекистана выразил уверенность, что достигнутые договорённости послужат дальнейшему укреплению узбекско-туркменских отношений многовековой дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства.

Отметим, что общий товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном увеличился в 2018 году до 274 миллионов долларов США с 159 миллионов долларов США в 2017 году.

Примечательно, что Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Наглядным примером является проект по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан–Китай, реализованный в 2009 году.

Туркменистан в декабре приступил к экспорту электроэнергии в Узбекистан. На данном этапе обсуждается и проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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