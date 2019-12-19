В Ашхабаде прошли многосторонние консультации по спецпрограмме ООН по Аралу

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялись многосторонние консультации по разработке Специальной программы ООН для стран региона Аральского моря, сообщает Trend в четверг со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Мероприятие было проведено в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 73/297 от 28 мая 2019 года, а также в исполнение решений Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) от 24 августа 2018 года.

Делегации стран региона Центральной Азии обсудили проблемы внутренних водоёмов и их решение на национальном, региональном и глобальном уровнях, говорится в сообщении.

Участники согласились, что негативные гуманитарные, экологические и социально-экономические последствия катастроф внутренних водных бассейнов, таких как Аральское море, выходят далеко за пределы регионов и вызывают глобальную обеспокоенность, отмечает МИД Туркменистана.

Стороны приветствовали создание Многопартнерского фонда по безопасности человека для региона Приаралья.

В ходе консультаций прозвучал призыв к соответствующим органам системы ООН провести технико-экономическое обоснование для новых механизмов укрепления региональной координации и сотрудничества по изучению, смягчению и минимизации последствий природных катастроф в пределах внутренних водных бассейнов, в частности Аральского моря

Напомним, что МФСА был создан в девяностые годы прошлого века при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В рамках фонда особое внимание уделяется совершенствованию регионального плана действий по охране окружающей среды Центральной Азии и ускорению процесса присоединения стран региона к Рамочной конвенции об охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии.

Аральская проблема затронула север Туркменистана: здесь остро возникли проблемы, связанные с обеспечением населения чистой питьевой водой и борьбой с засолением возделываемых земель.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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