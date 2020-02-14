Туркменистан разработал стратегию по борьбе с экстремизмом

АШХАБАД /Trend/ - Постоянное представительство Туркменистана при международных организациях в Вене презентовала Национальную стратегию по предупреждению насильственного экстремизма и борьбе с терроризмом на 2020-2024 годы, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Презентация прошла в рамках Совместной региональной конференции высокого уровня по терроризму, организованной ОБСЕ, контртеррористическим управлением ООН и другими.

При разработке Национальной стратегии Туркменистана особое внимание было уделено принципу комплексного подхода. Для этих целей была создана рабочая группа, в которую вошли представители 24 государственных структур и общественных объединений, говорится в сообщении.

Туркменистан является первой страной в Центральной Азии, принявшей национальную стратегию по предотвращению насильственного экстремизма и противодействию терроризму.

В качестве докладчиков в этом мероприятии приняли участие заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков, специальный представитель генерального секретаря ООН Наталья Герман, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер и другие.

Отметим, что Туркменистан с 1995 года следует статусу позитивного нейтралитета, оборонной достаточности и не входит ни в один из военно-политических блоков. На суше Туркменистан граничит с Казахстаном, Ираном, Узбекистаном, Афганистаном, на Каспии - с Азербайджаном, РФ, Казахстаном и Ираном.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Гюнель Зейналова)