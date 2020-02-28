Правительственная делегация Туркменистана посетит Катар

АШХАБАД /Trend/ - На 29 февраля запланирован визит вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова в Доху (Катар), сообщает Trend в пятницу со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

В ходе переговоров будут обсуждены аспекты развития двустороннего взаимодействия стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, говорилось в репортаже.

Данный вопрос затрагивался на правительственном совещании. Президент Гурбангулы Бердымухамедов констатировал традиционно дружественный, поступательный характер отношений с Катаром. При этом было отмечено наличие солидного потенциала для расширения продуктивного межгосударственного взаимодействия на долгосрочной основе, конкретизации приоритетных направлений сотрудничества в контексте современных реалий.

Ожидается, что эмиру Катара будет передано приглашение принять участие в праздничных торжествах по случаю 25-летия нейтралитета Туркменистана, отмечаемого на международном уровне в декабре.

Напомним, что Туркменистан заинтересован в участии крупных финансовых и инвестиционных структур Катара в реализации транснационального проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), строительство которого началось в декабре 2015 года.

Примечательно, что между катарским Al Qamra Holding и правительством Туркменистана ранее был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам финансирования потенциальных проектов в Туркменистане. Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана провел в связи с этим презентацию крупных инвестиционных проектов, реализуемых в стране, для делегации Катара во главе с руководителем Al Qamra Holding Хамадом Салехом Аль Камра. Стороны уделили особое внимание расширению внутреннего рынка, внедрению инноваций и увеличению объёмов экспорта товаров. В числе основных векторов взаимодействия были названы топливно-энергетический комплекс, транспортно-коммуникационная сфера, химическая и медицинская промышленность.

(Автор: Гусейн Гасанов)