Президент Туркменистана произвел ряд кадровых изменений
БАКУ /Trend/ - Постановлением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова произведен ряд кадровых изменений, передает в четверг Trend со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».
Так, в соответствии со статьей 16 Закона Туркменистана «О прокуратуре Туркменистана»:
- младший советник юстиции Меляев Гурбандурды назначен заместителем прокурора Лебапского велаята и освобождён от должности заместителя прокурора Марыйского велаята;
- юрист второго класса Дидар Оразов назначен прокурором этрапа Ак бугдай Ахалского велаята;
- юрист второго класса Пелляев Шыхлы назначен прокурором этрапа имени С.А.Ниязова Дашогузского велаята;
- юрист первого класса Пиров Икрам освобождён от должности прокурора этрапа имени С.А.Ниязова Дашогузского велаята;
- младший советник юстиции Агаоразов Чарымухаммет освобождён от должности прокурора этрапа Ак бугдай Ахалского велаята в связи с истечением срока полномочий;
- советник юстиции Дурдыев Бегенч освобождён от должности заместителя прокурора Лебапского велаята в связи с истечением срока полномочий.