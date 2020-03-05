Президент Туркменистана произвел ряд кадровых изменений

БАКУ /Trend/ - Постановлением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова произведен ряд кадровых изменений, передает в четверг Trend со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».

Так, в соответствии со статьей 16 Закона Туркменистана «О прокуратуре Туркменистана»:

- младший советник юстиции Меляев Гурбандурды назначен заместителем прокурора Лебапского велаята и освобождён от должности заместителя прокурора Марыйского велаята;

- юрист второго класса Дидар Оразов назначен прокурором этрапа Ак бугдай Ахалского велаята;

- юрист второго класса Пелляев Шыхлы назначен прокурором этрапа имени С.А.Ниязова Дашогузского велаята;

- юрист первого класса Пиров Икрам освобождён от должности прокурора этрапа имени С.А.Ниязова Дашогузского велаята;

- младший советник юстиции Агаоразов Чарымухаммет освобождён от должности прокурора этрапа Ак бугдай Ахалского велаята в связи с истечением срока полномочий;

- советник юстиции Дурдыев Бегенч освобождён от должности заместителя прокурора Лебапского велаята в связи с истечением срока полномочий.