В Туркменистане состоялась церемония чествования лучших работников сферы культуры, искусства и СМИ

Ашхабад/Trend/ - В столичном центре «Мизан» состоялась торжественная церемония чествования творческих работников, удостоенных почётных званий Туркменистана, а также вручения президентских премий лауреатам конкурса Türkmeniň Altyn asyry среди деятелей литературы, культуры и искусства, молодых исполнителей и одарённых детей.

В нынешнем году это важное мероприятие приурочено к широко отмечаемому в Туркменистане празднику – Дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги, что придало торжеству особый эмоциональный настрой.

С огромным воодушевлением участники торжественной церемонии заслушали Обращение президента Туркменистана, адресованное творческим работникам по случаю присвоения им почётных званий и присуждения престижной премии Türkmeniň Altyn asyry.

Был зачитан Указ президента Туркменистана о присвоении почётных званий и Постановление о награждении победителей общенационального конкурса Türkmeniň Altyn asyry.

Один за другим на сцену поднимались руководители творческих коллективов, поэты и прозаики, певцы и музыканты, мастера изобразительного искусства, представители СМИ и др. Награждённые выражали глубокую признательность туркменскому лидеру за создание всех условий для полноценной творческой деятельности и профессионального роста.

Затем в столичном центре «Мизан» состоялся праздничный концерт с участием мастеров искусств и молодых исполнителей, лучших творческих коллективов страны.