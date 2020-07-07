Президента Туркменистана вышел в очередной трудовой отпуск

Президент Гурбангулы Бердымухамедов вышел в трудовой отпуск и проводит его в одном из курортных центров страны, как и всегда, отдавая предпочтение активному досугу.

Как уже сообщалось, на состоявшемся на минувшей неделе расширенном заседании Кабинета Министров, посвящённом итогам первого полугодия, глава государства объявил о предоставлении руководящему составу страны с 7 июля по 6 августа очередного трудового отпуска, во время которого члены правительства смогут отдохнуть в отечественных здравницах.



Сегодня каждый житель страны имеет возможность с пользой провести досуг и укрепить здоровье, и не только в традиционный летний период отпусков, но практически в любое время года.

В санаториях и курортных центрах Туркменистана, оснащённых новейшим специализированным оборудованием и передовыми медицинскими технологиями, созданы комфортные условия для качественного и здорового отдыха, в том числе семейного.

Модернизация материально-технической базы санаторно-курортной сферы, укрепление её роли в формировании оптимальной жизненной среды, способствующей наиболее полному раскрытию созидательного потенциала общества и каждого человека, обозначены в числе ключевых задач государственной программы «Здоровье».

В данном контексте одним из важных векторов является совершенствование оказываемых населению услуг. Вместе с тем, президент Гурбангулы Бердымухамедов отмечает, что богатые, уникальные рекреационные ресурсы и живописные природные ландшафты позволяют превратить Туркменистан в международную здравницу и популярный туристический центр.

О том, какое значение имеет отдых с возможностью поддержания и укрепления здоровья для полноценной трудовой деятельности, глава государства знает как профессиональный медик и учёный. При этом глава Туркменистана придаёт большое значение спортивной составляющей.

Сегодня в столице и во всех регионах страны имеются современные физкультурно-спортивные комплексы и другие профильные объекты, а практически в каждом из отечественных центров отдыха предусмотрены спортплощадки, плавательные бассейны и фитнес-залы, оснащённые разнообразными тренажёрами.

Глава государства посвящает свой досуг научной деятельности и различным видам творчества, в том числе литературе, работая над новыми произведениями, а также музыкальному искусству.

Одними из любимых видов времяпрепровождения в период отпуска и в выходные дни для туркменского лидера - конные прогулки и общение с ахалтекинскими скакунами, велопробеги, заезды на спортивных автомобилях и многое другое.

Источником вдохновения для главы Туркменистана служит богатейшее культурное и духовное наследие народа, его славная история. Будучи приверженцем исконных семейных ценностей, президент Гурбангулы Бердымухамедов с удовольствием проводит время с внуками, приобщая их к занятиям творчеством и спортом.

Наряду с этим, туркменский лидер также подчёркивает, что наилучшим средством снятия усталости, физического и эмоционального напряжения, отдыха от рабочих будней служит общение с природой, помогающее человеку восстановить силы и дающее бодрость духа.

Испокон веков туркменский народ жил в гармонии с природой, с которой неразрывно связаны его мировоззрение, жизнь и судьба. В нашей стране множество прекрасных, вызывающих восхищение природных достопримечательностей, которые подарят отдыхающим массу незабываемых впечатлений.

Таким образом, ныне в Туркменистане имеются все условия и возможности для того, чтобы с максимальным комфортом отдохнуть и с пользой провести время в период отпуска, чтобы, зарядившись целительной энергией родной земли, набраться новых сил для дальнейшего созидательного труда.