Нидерланды видят возможности для укрепления экономических связей с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Есть возможности для дальнейшего укрепления экономических связей с Туркменистаном, сообщили Trend в четверг в министерстве иностранных дел Нидерландов.

"У нас конструктивные двусторонние торговые отношения с Туркменистаном", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что торговые связи охватывают в основном сельскохозяйственный сектор.

Отметим, что Туркменистан сотрудничает с Нидерландами в различных сферах сельского хозяйства.

Туркменское экономическое общество "Сахабатлы" начало сотрудничество с Нидерландами, заключив соглашение о закупке 65 голов голштинских коров.

Также из Нидерландов Туркменистан получает розы. Туркменская компания "Нурлы Мейдан" является крупнейшим поставщиком голландских роз на туркменском рынке.

Что касается других сфер, Туркменистан и нидерландская компания Damen Shipyards Gorinchem, специализирующаяся на разработке и строительстве судов для каждого сегмента рынка - от буксиров до роскошных яхт, обсудили 21 мая 2020 года перспективы сотрудничества. Стороны подтвердили намерение наладить долгосрочное сотрудничество.Были обсуждены конкретные направления партнерства, а также перспективы реализации совместных проектов в соответствующих отраслях.

(Автор: Джейла Алиева)

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