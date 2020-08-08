Участие в ВТО поможет экономике Туркменистана обрести устойчивость

БАКУ /Trend/ - Туркменистан надеется что участие в ВТО поможет экономике страны обрести устойчивость, укрепить позиции во внешней торговле, облегчить привлечение зарубежных инвестиций, сказала Trend доктор политических наук, заведующая сектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Дина Малышева.

Также, она отметила, что с получением этого статуса, Туркменистан намерен развить те сферы экономики, в которых является конкурентоспособным, в частности энергетическую.

"Примечательно, что в числе поддержавших инициативу Туркменистана были такие государства-участники ВТО, как Афганистан, Казахстан, Киргизия, Индия, Пакистан, Россия, Таджикистан",- добавила Малышева.



Отметим, что статус наблюдателя в ВТО Туркменистан получил 22 июля, 2020 года в ходе заседания в Женеве. При этом, Туркменистан подал заявку на получение статуса наблюдателя в ВТО в мае 2020 года.



Напомним, что ранее ВТО подготовила обзор торгово-экономической политики Туркменистана, с которым ознакомились участники конференции. Также в Туркменистане был учреждён специальный состав Правительственной комиссии, который должен изучать вопросы вступления страны в ВТО.



(Автор: Джейла Алиева.)

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