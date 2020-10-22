Состоялось III заседание Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном ОАЭ

БАКУ /Trend/ - 21 октября 2020 года состоялось третье заседание Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами в формате видеоконференции. Туркменскую делегацию возглавил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, а эмиратскую - министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединённых Арабских Эмиратов Шейх Абдулла бин Зайед Аль Нахайян.

Обменявшись теплыми приветствиями и отметив высокую динамику развития двусторонних отношений, министры перешли к обсуждению ряда ключевых вопросов в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Был подчеркнут высокий уровень доверительного диалога между высшим руководством двух стран. Также было особо отмечено, что контакты на высоком уровне имеют первостепенное значение в дальнейшем продвижении межгосударственных связей.

Министры подтвердили важность сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Отметив, что в нынешнем году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами, стороны выразили удовлетворение результатами работы за прошедший период.

Особый акцент сделан на взаимодействие в рамках международных организаций, включая ООН, ОИС, Движение неприсоединения. Выражена благодарность эмиратской стороне за поддержание нейтралитета Туркменистана и инициатив государства в области энергетической и экологической безопасности, устойчивого транспорта, спорта и др. Как известно, Туркменистан призывает к продвижению мирного диалога между странами, выделяет роль превентивной дипломатии, придерживается политики «открытых дверей». В этом контексте туркменская сторона отметила значимость резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2021 года - Годом международного мира и доверия, которая была инициирована президентом Туркменистана. Было особо подчёркнуто, что в Туркменистане будут рады участию представителей из ОАЭ в мероприятиях, запланированных в этой связи на будущий год.

Говоря о вызовах и угрозах современности, стороны отметили значимость укрепления международного сотрудничества в борьбе с глобальной пандемией. Министры обменялись мнениями о дальнейших шагах по преодолению социально-экономических последствий пандемии в мировом масштабе.

Детально обсуждались торгово-экономические отношения между двумя странами. Выражена заинтересованность обеих стран в расширении спектра сотрудничества между государственными и частными структурами, совершенствовании инвестиционного климата. Состоялся обмен мнениями касательно привлечения и развития транспортного потенциала Туркменистана и ОАЭ. Речь шла о задействовании возможностей морского, железнодорожного и воздушного транспорта, использовании портовой инфраструктуры для продвижения двусторонних и многосторонних торгово-экономических связей. В этом контексте также была отмечена значимость Всемирной выставки «ЭКСПО-2020», в которой Туркменистан намерен принять активное участие. Было отмечено, что Туркменистан открыт к сотрудничеству по реализации энергетических и инфраструктурных проектов, в частности по строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

Стороны отметили значимость «зеленой экономики» и обменялись мнениями об использовании устойчивой энергии, продвижении инновационных технологий и экспертных навыков в области возобновляемой энергетики. В этом контексте выражена заинтересованность Туркменистана к расширению взаимодействия в рамках Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

Министры обсудили вопросы культурно-гуманитарного характера, высказались за укрепление практического сотрудничества в области науки, образования, культуры и спорта.

В завершение заседания стороны выразили удовлетворение успешным проведением нынешнего заседания и высказались за поддержание активной деятельности Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами на ближайшую перспективу.

По итогам переговоров стороны подписали Протокол третьего заседание Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами.