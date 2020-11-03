БАКУ /Trend/ - МИД Туркменистана подтвердил приверженность государства участвовать в деятельности ООН.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Туркменистана, об этом было сказано в ходе видеоконференции министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым.

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана подтвердил приверженность страны участвовать в деятельности ООН по противостоянию общим вызовам и угрозам региональной и международной безопасности, включая терроризм, экстремизм, трансграничную преступность и торговлю людьми.

Так, отмечалось, что Туркменистан выступает за продвижение Договора о создании зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, и совместных усилий по обеспечению режима нераспространения и разоружения в целом.

Сообщается, что стороны рассмотрели возможности расширения взаимодействия на долгосрочный период, включая изучение комплексных причин возникновения терроризма, своевременный обмен экспертными навыками для принятия предупреждающих мер.

Стороны акцентировали внимание на принятие под эгидой ООН универсальных правовых инструментов по обеспечению безопасности в информационном пространстве.

В ходе встречи также был отмечен конструктивный уровень долгосрочного сотрудничества между Туркменистаном и ООН по широкому спектру. Особое внимание уделено вопросам региональной и международной безопасности, включая укрепление взаимодействия в рамках осуществления Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор:Наталья Кочнева)

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