Вице-премьер Туркменистана командирован в Минск для участия в заседании Совета глав правительств СНГ, передает Trend со ссылкой на Туркменистан Сегодня.

Согласно информации, распоряжением Президента Туркменистана заместитель Председателя Кабинета Министров Гадыргельды Мушшиков 28 мая 2021 года командирован в город Минск для участия в очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.