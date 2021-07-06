Туркменистан и ЕС обсудили реализацию национальных программ в области защиты прав человека

Туркменистан 6 июля 2021 21:20 (UTC+04:00)
Туркменистан и ЕС обсудили реализацию национальных программ в области защиты прав человека

6 июля 2021 года в здании МИД Туркменистана прошел 13-й раунд Диалога по правам человека «Туркменистан - Европейский Союз» в формате видеоконференции, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Нынешний раунд Диалога по правам человека «Туркменистан - Европейский Союз» прошел в свете недавнего заседания Кабинета Министров Туркменистана по результатам которого даны поручения Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и далее развивать сотрудничество с Европейским Союзом и международными институтами в области прав человека и гуманитарного права.

В составе туркменской делегации - заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев, уполномоченный представитель по правам человека – Омбудсмен Туркменистана, представители Меджлиса, Верховного Суда, министерств юстиции, внутренних дел, труда и социальной защиты населения Туркменистана, представители Государственной миграционной службы, Института государства, права и демократии, Отдела по делам религии при Кабинете Министров Туркменистана.

В составе делегации Европейского Союза - уполномоченные представители Европейской службы внешней деятельности Европейского Союза, Посол ЕС в Туркменистане. На сессии также приняли участие послы Франции и Германии в Туркменистане в качестве наблюдателей, и Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов касательно реализации международно-правовых обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. Среди ключевых вопросов повестки дня было верховенство закона и судебные реформы, экономические, социальные и культурные права, сотрудничество в многосторонних форматах и с международными организациями.

Заслушаны результаты деятельности Межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека и гуманитарного права. Приведены конкретные примеры по обработке обращений и предложений со стороны гражданского общества.

Стороны обменялись мнениями, рекомендациями и предложениями касательно разработки национальных программ, планов и законов в области защиты прав человека.

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