В Туркменистане 2 завода переходят в управление госконцерна «Туркменхимия»
БАКУ /Trend/ - В Туркменистане полимерный завод в Киянлы и завод по производству бензина из газа в Ахалском регионе переходят в управление государственного концерна «Туркменхимия», сообщает Trend со ссылкой на туркменское Государственное информационное агентство.
Это делается для того, чтобы наладить стабильную работу указанных предприятий и освободить госконцерн «Туркменгаз», который ранее управлял этими заводами, от решения задач, не входящих в его компетенцию.
Предприятиями госконцерна «Туркменхимия» производится широкий ассортимент химической продукции, которая поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт.
В частности, на внутреннем рынке продукция концерна используется в различных отраслях промышленности, таких как нефтегазовая, энергетическая, сельскохозяйственная и других.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
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