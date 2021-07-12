В Туркменистане 2 завода переходят в управление госконцерна «Туркменхимия»

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане полимерный завод в Киянлы и завод по производству бензина из газа в Ахалском регионе переходят в управление государственного концерна «Туркменхимия», сообщает Trend со ссылкой на туркменское Государственное информационное агентство.

Это делается для того, чтобы наладить стабильную работу указанных предприятий и освободить госконцерн «Туркменгаз», который ранее управлял этими заводами, от решения задач, не входящих в его компетенцию.

Предприятиями госконцерна «Туркменхимия» производится широкий ассортимент химической продукции, которая поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт.

В частности, на внутреннем рынке продукция концерна используется в различных отраслях промышленности, таких как нефтегазовая, энергетическая, сельскохозяйственная и других.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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