На севере Ашхабада завершается строительство фешенебельного отеля

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане завершается строительство фешенебельного отеля.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов побывал в предгорьях Копетдага с целью ознакомления с завершающей стадией строительства фешенебельного отеля Garagum на севере Ашхабада, передает в понедельник Trend со ссылкой на онлайн-издание «Туркменистан: Золотой век».

Глава государства был проинформирован о том, что в 9-этажном здании отеля, разместившегося на площади 6,9 гектара, будут созданы все условия для отдыха туристов, организации и проведения международных форумов высокого уровня и других мероприятий.

Отметим, что в архитектурном воплощении и дизайне комплекса нашла свое отражение одна из природных достопримечательностей Туркменистана – пустыня Каракумы.

Ранее сообщалось, что в Туркменистане ведется строительство многочисленных объектов общей стоимостью свыше 38 миллиардов долларов.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Константин Шапиро)