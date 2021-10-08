Сумма сделок по итогам торгов на туркменской бирже превысила $21 млн

БАКУ /Trend/ - По итогам торгов, прошедших на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана на прошлой неделе, зарубежные предприниматели приобрели продукцию производства нефтеперерабатывающего комплекса. Общая сумма сделок превысила 21,2 миллиона долларов.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов, представители деловых кругов Турции и Афганистана закупили на бирже за валюту автобензин, прямогонный бензин, авиационный керосин и сжиженный газ.

Кроме того, на бирже за валюту и туркменские манаты были закуплены листовое стекло, автомобили различных марок, плодоовощная продукция, хлопчатобумажная пряжа. В число стран-покупателей вошли Украина, Турция, Казахстан, Кыргызстан, ОАЭ и Афганистан.

Отметим, что Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана была создана 29 июля 1994 года. Она является важнейшим органом государственного регулирования экспортно-импортных операций.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Константин Шапиро)