Президент Туркменистана поручил улучшить снабжение внутреннего рынка импортозамещающей промпродукцией

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил улучшить снабжение внутреннего рынка страны импортозамещающей промышленной продукцией и стройматериалами.

Об этом глава государства сказал в ходе расширенного совместного заседания Кабинета министров и Государственного совета безопасности страны, передает Trend во вторник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Заслушав отчет вице-премьера Чарымырата Пурчекова, Президент распорядился продолжить работу по созданию новых производств, которые базируются на инновационных технологиях и передовых научно-технических достижениях.

Кроме того, отдельные указания касались налаживания выпуска современной продукции в электронной индустрии.

Отметим, что в формирование современной промышленной инфраструктуры в Туркменистане вкладываются большие инвестиции, что способствует как комплексному развитию регионов, так и экономическому процветанию страны в целом.