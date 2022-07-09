ЭСКАТО содействует качественному мониторингу парниковых газов в Туркменистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) содействует качественному ведению кадастров выбросов парниковых газов в Туркменистане.

Об этом сказали Trend в ЭСКАТО.

"Недавно ЭСКАТО в сотрудничестве с резидентом - координатором и страновой группой ООН в Ашхабаде организовала специальный национальный учебный онлайн-семинар, основанный на нашей методологии. После завершения обучения и выполнения заданий технические эксперты, участвовавшие в семинаре, развили свои навыки ведения и предоставления качественных кадастров выбросов парниковых газов, которые закладывают основу для разработки их систем мониторинга, отчетности и проверки, а также для улучшения национальных рамок прозрачности в соответствии с требованиями Парижского соглашения", - сказали в организации.

Было отмечено, что ЭСКАТО совместно с резидентами - координаторами и страновыми группами ООН изучает возможность оказания поддержки как Туркменистану, так и другим странам Центральной Азии в оцифровке их кадастров выбросов парниковых газов и сборе данных.

"Это позволит предоставлять информацию в онлайн-режиме всем заинтересованным сторонам при разработке долгосрочных стратегий развития с низким уровнем выбросов и национальных стратегий по нулевому уровню выбросов двуокиси углерода и парниковых газов", - сказали в ЭСКАТО.