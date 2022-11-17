ФАО оказывает поддержку Туркменистану в развитии животноводства - субрегиональный координатор

БАКУ /Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) оказывает поддержку Туркменистану в развитии животноводства.

Об этом сказал Trend в четверг субрегиональный координатор ФАО по Центральной Азии Виорель Гуцу.

Он отметил, что 11 декабря 2021 года ФАО и Туркменистан подписали соглашение в сфере животноводства, в частности в области разведения сельскохозяйственных животных.

"Ориентированный на страны Центральной Азии, Азербайджан и Турцию проект направлен на расширение возможностей для анализа и повышения эффективности в сфере животноводства в каждой стране-участнице и Центральноазиатском субрегионе в целом", - сказал Гуцу.

Он отметил, что в рамках проекта также будут разработаны инновационные подходы к передаче знаний фермерам, такие как полевые школы и прямое обучение фермеров национальными и международными экспертами.

"В соответствии с приоритетными областями, определенными в Механизме страновых программ (МСП) и за его рамками, ФАО приложит максимум усилий для оказания технической поддержки Туркменистану посредством реализации проектов Программы технического сотрудничества в областях рыболовства, охраны здоровья животных и управления пастбищами, землепользования и изменения климата", - добавил Гуцу.