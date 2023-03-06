БАКУ /Trend/ - Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН поддерживает Туркменистан в укреплении потенциала энергоэффективности зданий, сказали Trend в ЕЭК.

Было отмечено, что одной из целей организации является поддержка укрепления потенциала как Туркменистана, так и других государств - членов ЕЭК ООН в разработке и внедрении стандартов энергоэффективности зданий с акцентом на жилые здания.

"Идея данной задачи заключается во внедрении энергоэффективных технологий, улучшая стандарты энергоэффективности, а также в ускорении внедрения этих технологий за счет улучшения знаний с технической точки зрения", - сказали в организации.

В ЕЭК ООН добавили, что организация провела глобальную оценку статистической системы Туркменистана в 2022 году и оказала техническую помощь в поддержке переписи населения и жилищного фонда.

"Кроме того, в этом году мы провели региональное исследование по анализу разницы между стандартами в Рамочных руководствах ЕЭК ООН по энергоэффективности зданий, и действующими стандартами Туркменистана по энергоэффективности в данной области", - сказали в организации.