Туркменистан является крупным мультимодальным транзитным узлом - IRU

БАКУ /Trend/ - Туркменистан является крупным мультимодальным транзитным узлом.

Об этом сказала Trend директор отдела международных дорожных перевозок (МДП) и транзитных систем IRU Татьяна Рей-Белле.

Она отметила, что пандемия COVID-19 и ситуация в Украине сильно повлияли на транспортные связи, торговлю и экономику в мире, тем самым вызвав серьезные сбои в цепочках поставок и логистических потоках.

"Поскольку многие традиционные маршруты находятся под давлением, мы наблюдаем огромный рост грузопотока и транспортных средств по развивающимся маршрутам. Стратегическое расположение Туркменистана чрезвычайно важно в этом отношении, поскольку оно соединяет Восток и Запад, а также Север и Юг", - сказала представитель организации.

По ее словам, в частности туркменский Международный морской порт Туркменбаши обладает огромным потенциалом.

"IRU тесно сотрудничает с соответствующими министерствами и ведомствами Туркменистана, в том числе в рамках консультационных проектов с партнерами по развитию, чтобы помочь стране раскрыть свой транзитный потенциал и ускорить внутри- и межрегиональную торговлю, а растущие транзитные потоки требуют упрощения процедур транзита", - сказала директор отдела.